В мире по состоянию на 22:00 18 апреля насчитывается уже 2 312 069 человек, которые заболели коронавирусом. Из них 158 885 человек скончались. Кроме того, 591 278 человек вылечились от Covid-19.

Об этом говорят данные статистического сайта worldometers.

В критическом состоянии сейчас находятся 55 169 пациентов, еще 1 561 906 заболевших по всему миру проходят курс лечения от коронавирусной инфекции.

Первые в антирейтинге - Соединенные Штаты Америки, где находится больше трети зараженных. Больше всего погибших также в США - 38 244.

Ранее "Страна" писала, что в Великобритании от коронавируса за сутки 18 апреля умерли 888 человек.

Также мы рассказывали, что по состоянию на субботу, 18 апреля, количество умерших от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч человек.