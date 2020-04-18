Во время длительных пожаров в Киевской области двое жителей Ирпеня подожгли речной камыш и скрылись на мопедах без номеров. Полицейские обнаружили видео преступления в сети, после чего нарушителей задержали. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 18 апреля, информирует пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что полицейские Киево-Святошинского отдела оперативно определили людей, чье правонарушение было зафиксировано на видео. Поджигателями оказались жители Ирпеня 28 и 29 лет. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались.

Фото: Нацполиция Украины

Информация о поджоге внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. Ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об объявлении подозрения парням. Теперь им грозит штраф от пяти тысяч четырехсот до девяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Скриншот: Полиция Киевской области

Напомним, что недавно стражи порядка поймали правонарушителя, причастного к возникновению одного из пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС. Им оказался мужчина, сжигавший мусор.

Ранее мы писали, что 6 апреля полиция установила личность злоумышленника, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне отчуждения.