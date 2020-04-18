В Киеве в Святошинском районе горит частный дом. Пожарные уже прибыли на место и ликвидируют огонь.

Об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

"По предварительной информации, пылает частный дом по адресу, Осенняя, 10", - говорится в сообщении.

В сообществе уточняют, что пожарные службы на месте событий и приступают к ликвидации возгорания.

Ранее "Страна" писала, что в Житомирской области во время лесных пожаров огонь подступил к пяти населенным пунктам. В результате этого сгорели 39 частных домов.

Также мы рассказывали, что в Украине уже более двух недель в зоне ЧАЭС пылают масштабные пожары. Пока жители Киева и близлежащих регионов страдают от критического загрязнения воздуха, пожарные проходят серьезные испытания на передовой борьбы с огнем.