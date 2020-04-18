Правительство Словении, где через два дня начнут снимать карантинные ограничения, обнародовало план снятия запретов, связанных с распространением коронавируса. С 20 апреля, например, откроют магазины.

Об этом сообщает New Europe.

"Правительство Словении в четверг заявило, что начиная с понедельника ослабит ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса", - сказано в сообщении.

По плану правительства, в Словении, где с середины марта закрыты все магазины, кроме продуктовых магазинов и аптек, с 20 апреля возобновит работу большинство товарных точек, в том числе мебельные, строительные и спортивные, автосалоны, центры обслуживания автотранспорта.

Парикмахерские, салоны красоты и центры по уходу за домашними животными заработают с 4 мая. Школы, детские сады, университеты, книжные магазины и учреждения культуры останутся закрытыми, также не будет функционировать общественный транспорт.

Граждане все еще вынуждены носить защитные маски, также им не будут разрешать массовые собрания и поездки за пределы собственного населенного пункта, кроме тех, что связаны с рабочей необходимостью или для посещения врача.

В данное время в Словении подтверждено 1 268 случаев коронавируса, в том числе 61 летальный исход.

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