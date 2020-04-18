Завтра, 19 апреля, в день Святой Пасхи в южных и северных областях Украины пройдет дождь. На остальной территории страны будет сухо.

Об этом в субботу, 18 апреля, информирует Украинский гидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, завтра погода в Украине будет преимущественно без осадков, лишь днем в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди. Небольшие осадки ожидаются и в северном регионе страны, однако только во второй половине дня. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.

Везде, кроме юга страны столбик термометра ночью покажет от -1 до +3 градусов. Температура днем +10... +17, в южной части и на Закарпатье +13... +18 градусов.

В Киеве завтра малооблачно, температура днем поднимется до +12.

Напомним, что на сегодня в Украине ожидалась солнечная погода без осадков. Лишь ночью в южных областях местами мог пройти небольшой дождь.

Ранее мы писали, что циклон Tanja вчера принес в страну похолодание.