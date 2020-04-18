Минздрав снова призвал украинцев изменить своим "многовековым традициям" и остаться на Пасхальные праздники дома из-за эпидемии коронавируса, который уже унес жизни 133 граждан.

Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале.

В пресс-службе министерства отметили, что Пасха в этом году будет несколько непривычной.

"Даже церемония схождения благодатного огня, который является символом светлой вести и надежды, в Иерусалиме впервые проходила в тишине, без тысяч верующих из разных уголков мира. В этом году мы особенно ждали Пасхального чуда, и оно случилось", - говорится в сообщении.

Минздрав попросил украинцев не ходить за "пасхальными корзинами" в магазин, а заказать их онлайн, поздравить родных и близких по телефону, оставаться дома и смотреть церковные службы из дома по телевизору.

"Проведите праздничные дни в кругу родных. Берегите себя", - добавили в министерстве.

Напомним, что вопреки советам медиков, украинский юморист и руководитель труппы "Маски-шоу" Георгий Делиев призвал людей ходить в церковь.

Ранее мы публиковали большой материал, посвященный подготовке храмов к празднику.