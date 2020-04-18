Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главам облгосадминистраций взять под контроль выплаты медработникам. Особенное внимание нужно уделить выплатам врачам тех больниц, которые принимают больных коронавирусом.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Facebook

"Сегодня после ежедневного совещания с президентом поручил главам облгосадминистраций взять под личный контроль вопрос своевременной и полной выплаты зарплат медицинским работникам. Особенно это касается врачей экстренной помощи и персонала 240 больниц, определенных местными органами власти для приема больных Covid-19. Но зарплаты другим медицинским работникам также должны быть выплачены в срок", - говорится в сообщении.

Шмыгаль призвал медработников, которым задерживают выплату заработной платы или проводят ненадлежащий расчет, сообщать об этом на "горячие линии" ОГА по вопросам Covid-19 или на правительственную "горячую линию" по номеру 1545.

Премьер напомнил, что решением Кабмина субвенции в регионы на поддержку деятельности больниц во время эпидемии были увеличены на 906 млн грн. Так же правительство обязало ОГА принять меры для обеспечения своевременной выплаты зарплат медработникам.

Ранее "Страна" писала, что в Кривом Роге коронавирус нашли у двоих врачей диагностического центра инфекционной больницы.

Также мы рассказывали, что Шмыгаль хочет ввести в Украине режим "мультикарантина".