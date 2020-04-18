От Covid-19 в Украине умирает около 5% зараженных коронавирусом людей в возрасте от 50 лет.

Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

"Летальность от Covid-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет - 0,6%", - говорится в сообщении.

При этом в ЦОЗ напомнили, что более высокий риск развития осложнений от Covid-19 имеют люди с сопутствующими заболеваниями.

"74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний", - отметили в пресс-службе.

Также ЦОЗ выступил с рекомендациями к людям, у которых проявляются признаки ОРВИ:

ограничьте контакты с другими людьми;

используйте защитную маску для лица (ее следует заменить как только она стала влажной);

во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку в закрытое мусорное ведро и вымойте руки;

необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек;

позвоните семейному врачу.

Напомним, в Национальной академии наук считают, что пик смертности от коронавируса в Украине наступит в период после нового всплеска заболеваний - с 3 мая.

Ранее мы писали, что количество новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти. На утро 18 апреля было зафиксировано 5 106 человек, больных Covid-19.