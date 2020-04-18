Известная российская певица Надежда Бабкина с пневмонией чувствует себя лучше. Она продолжает лечение в клинике. Певица уже не подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщил друг артистки, музыкант Евгений Гор в Instagram.

"Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается", - написал он.

Он добавил, что Бабкина "умница и со всем справилась".

"Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет", - написал Гор.

Как отметил музыкант, "все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю".

Напомним, что 13 апреля певицу Надежду Бабкину доктора вывели из состояния искусственной комы, в которой она находилась больше недели. Как мы уже писали, первое время, отходя от лекарств, артистка даже не могла нормально говорить. Результаты ее новых тестов на коронавирус до сих пор держат в тайне, первый был положительным, второй - отрицательным, а диагноз остается прежним - "осложненная пневмония".

Ранее "Страна" писала, что Надежда Бабкина была перевезена из спецклиники в Коммунарке в военный госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск.