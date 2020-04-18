Делегация Украинской православной церкви (УПЦ) доставила Благодатный огонь в Украину из Иерусалима. Лайнер приземлился в аэропорту Борисполь.

Об этом информирует пресс-служба церкви в Facebook.

Сообщается, что в этом году предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий поручил миссию доставки огня из Израиля специальной делегации, в состав которой вошли епископ Виктор (Коцаба), епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) и генеральный директор компании "Смарт-холдинг" Алексей Пертин.

Видео: УПЦ МП

Ранее "Страна" публиковала видео того, как делегаты от Украины вылетели в Иерусалим за Благодатным огнем.

Схождение огня состоялось в субботу 18 апреля в 13:50 по киевскому времени. Из-за пандемии коронавируса в мире церемония прошла без паломников со всего мира.