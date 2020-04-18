Известный телеведущий и журналист Константин Стогний со съемочной группой находится в Чернобыльской зоне отчуждения. Он показал снимки сгоревших поселений и рассказал, что ситуация очень тяжелая.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

"Наша группа сейчас снимает ЭТО и у меня в голове не укладывается: Как можно при наличии хорошо финансируемой армии, нацгвардии, мчс и пр. потерять 12 сел Зоны?! Опасной Зоны. Той Зоны, которая должна была охраняться, как никакая другая. Той зоны, в которою пришли наивные животные, что хотели здесь найти приют и покой... Природа нам отплатит тем же. Уже платит", - считает Стогний.

Он отмечает, что украинцы потеряли не только природу, но и "память, часть себя".

"На мирной территории мы потеряли деревни: Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянська, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Изумрудный, Волхов, Чистогаловка. Сгорела территория военного города Чернобыль-2. Список постоянно пополняется... Мы увидели огарки с. Магдин, Можары, Островы, Личманы", - пишет журналист.

В конце поста он задает риторический вопрос властям: "Все под контролем?!"

Фото: Facebook/Kostiantyn Stogniy

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