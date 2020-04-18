Министерство юстиции, которое выступило за освобождение заключенных из-за эпидемии коронавируса, переходит к активной фазе тюремной реформы в Украине. Финансировать ее реализацию власти планируют с помощью введения платных VIP-камер для заключенных.

Об этом в субботу, 18 апреля, рассказал глава министерства Денис Малюська.

По словам министра, на данный момент в стране плохая ситуация с инфраструктурой СИЗО. Камеры находятся в ужасном состоянии, а здания, отведенные под заключение преступников уже устарели. Малюська также отметил, что Украина даже проиграла дело в Европейском суде по правам человека из-за недостаточно хороших условий в камерах.

"Мы сейчас начнем все это активно менять. Ключевая проблема - где деньги? Денег в бюджете на это нет. История эта очень дорогая. Соответственно, мы будем привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах", - заявил чиновник.

Малюська отметил, что сейчас по объективным причинам есть камеры лучшего и худшего качества. При этом в камеры лучшего качества, по слухам, как отметил Малюська, определяют за взятки.

"Мы это толерировать не хотим и сделаем так, чтобы эти деньги официально направлялись в спецфонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать условия в бесплатных камерах", - сказал Малюська. Он надеется, что решение о платных камерах Кабмин примет уже в эту среду.

Напомним, что недавно министерство юстиции ввело ряд экстренных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в местах заключения.

Ранее мы писали, что только адвокатам разрешили посещать СИЗО даже во время коронавирусного карантина.