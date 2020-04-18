Итальянские ученые выяснили, что при тяжелой форме коронавирусной инфекции вирус атакует гемоглобин в эритроцитах. Эта атака не дает эритроцитам передавать кислород клеткам. Поэтому искусственная вентиляция легких бесполезна в таких случаях.

Результаты опубликованы в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Ученые проанализировали данные 1 210 пациентов с Covid-19, в 224 случаях из которых болезнь протекала тяжело. Анализ показал, что уровень гемоглобина был значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого оно протекало легче или бессимптомно.

Таким образом прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина может отражать прогрессирование клинического ухудшения.

Работа итальянских ученых совпадает с независимо выполненным исследованиям китайских биологов, которое показало, что коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам.

Новые данные могут изменить клинические рекомендации для лечения больных коронавирусом. Возможно, вместо искусственной вентиляции целесообразнее применять трансфузии (например, переливание крови или эритроцитов), чтобы предотвратить развитие тяжелого состояния и смерть.

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