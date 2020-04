Власти Нью-Йорка, где не планируют снимать карантин, призвали жителей рассказывать о случаях несоблюдения самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом в субботу, 18 апреля, заявил мэр города Билл де Блазио в Twitter.

По его словам, фото с фактами нарушения режима самоизоляции и социального дистанциирования можно отправить на специальный номер телефона. При этом на снимке должна быть указана геолокация, где были замечены скопления людей.

Де Блазио отметил, что на место скопления людей будут немедленно направлены сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным в Нью-Йорке зафиксировано более 131 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли больше 13 тысяч человек. Всего в США Covid-19 был подтвержден у 714 387 человек.

How do you report places that aren’t enforcing social distancing? It’s simple: just snap a photo and text it to 311-692. #AskMyMayor pic.twitter.com/WQdCcVf1Rl