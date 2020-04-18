Ученые в Таиланде зарегистрировали первый случай передачи коронавирусной инфекции от мертвого зараженного. Человек, зараженный от мертвого, также скончался. Он работал судмедэкспертом и заразился во время исследования тела умершего от коронавируса.

Об этом сообщает ABC News.

Коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем, когда заболевший кашляет или чихает или даже разговаривает. Это делает риск передачи вируса от трупа крайне низким, но не невозможным, уверяют тайские врачи.

Национальная ассоциация судмедэкспертов Таиланда отмечает, что такой путь заражения возможен, поскольку патологанатомы имеют дело с биологическими жидкостями.

Эксперты заверяют, что этот риск учитывается и медиками и персоналом, который работает с заболевшими и умершими. А близким людей, которые умерли от коронавируса дома, рекомендуется соблюдать осторожность.

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