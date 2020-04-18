В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" прокомментировали ситуацию с пожарами в нескольких областях Украины, с которыми спасатели не могут справиться более двух недель. По мнению политсилы, в катастрофе виноваты прежде всего госуправленцы, которые в 2014-2017 годах провели ряд разрушительных "реформ" в ГСЧС.

Заявление "Оппоплатформы" опубликовано на официальном сайте партии.

"С начала апреля в Киевской и Житомирской областях, в Чернобыльской зоне отчуждения бушуют пожары. Прошло больше двух недель с момента появления первых очагов возгорания, но огонь продолжает распространяться. Горят десятки тысяч гектаров леса. В результате пожаров загрязнение воздуха в Киеве и других населенных пунктах превысило все допустимые нормы. Впервые за все время наблюдений воздух в столице Украины стал самый грязным среди всех городов мира. Это уже несет прямую опасность для жизни людей, а власть не в состоянии реагировать.

Сложившаяся ситуация в очередной раз демонстрирует полный непрофессионализм и беспомощность власти. Из-за разрушительных экспериментов, которые прошлый и нынешний режим провели над государством, Украина не в состоянии справиться ни с одной бедой, обрушившейся на страну.

Многочисленные оптимизации, ликвидация "лишних" государственных служб и перекладывание ответственности на места, о которых с высоких трибун докладывали премьеры Яценюк, Гройсман, а потом и Гончарук, закончились полным провалом. После ликвидации санитарно-эпидемиологической службы стало некому предупредить эпидемию. После "реформ" Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проведенных в 2014-2017 годах, невозможно справиться с пожарами. Рапорты руководства ГСЧС о закупках современной техники, переоснащении и повышении готовности оказались фикцией. Техника существует только на бумаге, а рядовые пожарные вынуждены мужественно бороться с огнем, как и врачи с эпидемией, не имея даже элементарных средств индивидуальной защиты.

Как и в случае с эпидемией, власть из-за тотального непрофессионализма оказалась неспособна работать на упреждение и просчитать возможные последствия аномально теплой зимы и маловодной весны, о которых предупреждали метеорологи. Не в состоянии остановить незаконную вырубку леса, которую скрывают поджогами. Вместо своевременной подготовки материальной базы, профилактических противопожарных работ и грамотной разъяснительной работы с гражданами, единственной реакцией власти стало ужесточение штрафов и невнятные советы населению оставаться дома, пить больше воды и закрыть окна.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует, чтобы чиновники, ответственные за сложившуюся ситуацию, были немедленно отправлены в отставку и понесли наказание. Мы требуем отстранения от должностей руководства ГСЧС, Государственного агентства лесных ресурсов, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения за несоблюдение мер противопожарной безопасности. Увольнения руководителей областных и районных государственных администраций. А также полную проверку работы этих ведомств Генеральной прокуратурой Украины.

Мы будем инициировать создание парламентской следственной комиссии для того, чтобы оценить результаты "реформ". Необходимо выяснить, куда ушли миллиарды бюджетных средств, выделяемых на ГСЧС, закупку техники и подготовку личного состава", - говорится в заявлении партии.

Напомним, МВД не исключает, что пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области могут быть результатом спланированной диверсии, цель которой - посеять панику среди украинцев во время карантина.

Ранее мы публиковали реакцию "ОПЗЖ" на действия президента Владимира Зеленского по введению карантина в связи с распространением коронавируса.