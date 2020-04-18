Пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области могут быть результатом спланированной диверсии, цель которой - посеять панику среди украинцев во время карантина.

Об этом в субботу, 18 апреля, советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк написал на своей странице в Facebook.

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - заявил Шкиряк.

По его словам, министерство обязательно "вычислит тех подонков", которые вероятно затеяли эту "провокацию".

Напомним, что по мнению Сергея Бочковского, экс-главы ГосЧС, пожары не стихают уже более двух недель из-за того, что при другом бывшем руководителе ведомства Зоряне Шкиряке была "развалена" система профилактики пожаров.

Ранее мы писали, что в Житомирской области во время лесных пожаров огонь подступил к пяти населенным пунктам. В результате этого сгорели 39 частных домов.