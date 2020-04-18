В Британии за сутки от коронавируса умерли 888 человек
В Великобритании от коронавируса за сутки 18 апреля умерли 888 человек. Хотя журналисты считают, что смертность от этого заболевания в стране выше.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
В стране было протестировано 357 023 человека, тест 114 217 человек дал положительный результат.
Кроме того, по состоянию на вечер 17 апреля в стране от коронавируса скончались 15 644 человека.
Фото: Twitter/Department of Health and Social Care
Ранее "Страна" писала о том, что в Британии в массовое производство запустили вакцину от коронавируса, действенность которой еще не подтвердили в ходе клинических испытаний.
Также мы рассказывали, что королева Британии Елизавета II приказала отказаться от классического празднование ее дня рождения с применением салютов, так как в условиях пандемии коронавируса это неуместно.