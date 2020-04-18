В Великобритании от коронавируса за сутки 18 апреля умерли 888 человек. Хотя журналисты считают, что смертность от этого заболевания в стране выше.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

В стране было протестировано 357 023 человека, тест 114 217 человек дал положительный результат.

Кроме того, по состоянию на вечер 17 апреля в стране от коронавируса скончались 15 644 человека.

Фото: Twitter/Department of Health and Social Care

Ранее "Страна" писала о том, что в Британии в массовое производство запустили вакцину от коронавируса, действенность которой еще не подтвердили в ходе клинических испытаний.

Также мы рассказывали, что королева Британии Елизавета II приказала отказаться от классического празднование ее дня рождения с применением салютов, так как в условиях пандемии коронавируса это неуместно.

