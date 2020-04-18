В Британии за сутки 888 человек умерли от коронавируса. Фото: pixabay

В Великобритании от коронавируса за сутки 18 апреля умерли 888 человек. Хотя журналисты считают, что смертность от этого заболевания в стране выше

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. 

Скриншот Великобритания данные на 18 апреля

В стране было протестировано 357 023 человека, тест 114 217 человек дал положительный результат.

Кроме того, по состоянию на вечер 17 апреля в стране от коронавируса скончались 15 644 человека.

Статистика Великобритания

Фото: Twitter/Department of Health and Social Care

Ранее "Страна" писала о том, что в Британии в массовое производство запустили вакцину от коронавируса, действенность которой еще не подтвердили в ходе клинических испытаний.

Также мы рассказывали, что королева Британии Елизавета II приказала отказаться от классического празднование ее дня рождения с применением салютов, так как в условиях пандемии коронавируса это неуместно.
 

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