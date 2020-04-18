Русская православная церковь (РПЦ), которая недавно утвердила молитвы против коронавируса, отрицает существование инопланетных форм жизни во Вселенной.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", - заявил священнослужитель.

Также Иларион, сославшись на книгу иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего", приравнял инопланетян к демонам.

"Он (Роуз - Ред.) доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить", - сказал митрополит.

При этом он отметил, что церковь верит в существование ангелов и демонов "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".

Видео: YouTube/ Россия 24. Слова об инопланетянах с 18:23

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