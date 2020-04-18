В пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, заболевание коронавирусом было подтверждено еще у трех пограничников. Все они - из подразделения в Закарпатской области. Теперь в погранслужбе четыре заболевших.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции… Напомним, несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания Covid-19. Сейчас состояние здоровья у четырех бойцов, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения", - сообщает пресс-центр.

Проверяются все, с кем указанные пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение.

"Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контактов с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией", - добавили в Госпогранслужбе Украины.

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