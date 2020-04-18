Главный тренер Шахтера рассказал, когда команда вернется к тренировкам
Футболисты Шахтера, которые сейчас обучают школьников физкультуре во время карантина, вернутся к тренировкам уже в грядущий вторник, 21 апреля.
Об этом в эфире Sic Noticias рассказал наставник "горняков" Луиш Каштру.
Так, по словам португальского тренера, возобновление тренировочного процесса необходимо игрокам в первую очередь для поддержания "ментального здоровья в повседневной жизни".
При этом руководство клуба еще официально не подтвердила слова Каштру. Однако не так давно генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что в клубе разрабатывают программу тренировок, которая бы соответствовала протоколам безопасности во время карантина.
Напомним, что исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение приостановить все соревнования на территории страны из-за разгула коронавирусной инфекции.
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