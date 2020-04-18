После Пасхи качество воздуха в украинской столице заметно улучшится. Смог исчезнет, как и запах гари. Об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 17 и 18 апреля, качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - рассказал он.

По словам Прокопенко, подобные показатели фиксируют каждую весну, если не считать опасную концентрацию особо опасных веществ, которые возникли из-за пожаров в Житомирской и Киевской области. Особенно опасно дышать ночным и утренним воздухом, ближе к дневному времени смог развеивается.

"Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное и в эти дни ожидается уменьшение загрязнения в Киеве", - добавил представитель Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине уже более двух недель в зоне ЧАЭС пылают масштабные пожары. Пока жители Киева и близлежащих регионов страдают от критического загрязнения воздуха, пожарные проходят серьезные испытания на передовой борьбы с огнем. "Страна" опубликовала видео того, как спасатели прорываются сквозь огненный коридор.

Как сообщала "Страна", к вечеру 18 апреля Киев спустился с первой строчки в антирейтинге городов, где самый грязный воздух в мире. В такой список украинская столица попала после того, как пожары в Житомирской области принесли в город дым и гарь и норма вредных веществ в воздухе стала намного выше нормы.

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