Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые Верховная Рада утвердила на внеочередном пленарном заседании 13 апреля 2020 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению Covid-19.

В заявлении Офиса президента говорится, что в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. Также Банковая напоминает, что изменениями предусмотрено выделение дополнительно 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям.

Так же, как говорится в заявлении ОП, изменения в госбюджете не предусматривают сокращения расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса, а также на строительство дорог.

В то же время, стоит отметить, что изменения в бюджет предусматривают сокращение субсидий, а также пост среднегодового курса доллара до 29,5 (то есть к концу года курс будет выше 30).

Также в бюджете не предусмотрены средства на поддержку бизнеса, который пострадал от карантина. А средства на поддержку людей, которые потеряли свои доходы, ограничены выплатой пособий по безработице (в большинстве случаев - до 3000 гривен в месяц), а также помощью для тех, кто отправлен в отпуск за свой счёт, но на сумму не более минимальной зарплаты (чуть более 4700 гривен).

При этом фонд по борьбе с коронавирусом (из которого и предлагается делать все эти выплаты) сокращён в процессе "утрусок" бюджета в два раза.

Подробнее о бюджете можно прочитать здесь.

Подробнее о предлагаемых выплатах пособий по безработице можно прочитать здесь.