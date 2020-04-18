Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно утвердил увеличение зарплат для медиков, получил за март 22 540 гривен зарплаты с учетом налогов.

Такой информацией поделились сотрудники Государственного управления делами в ответ на запрос "Украинских Новостей".

Стоит отметить, что сумма оплаты труда главы государства за март такая же, как и за февраль. Согласно опубликованному документу, оклад Зеленского составил 28 000 гривен. Из них было вычтено 5 460 гривен налогов и сборов. При этом ни надбавки, ни премии для президента не предусмотрены.

Напомним, что недавно глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил информацию о получении премии в 600% от размера оклада.

Ранее мы писали, что в "кризисном" бюджете не учтены выплаты молодым учителям в размере 21 тысячи гривен, которые обещал предыдущий состав правительства.