В Британии в массовое производство запустили вакцину от коронавируса, действенность которой еще не подтвердили в ходе клинических испытаний.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - заявил профессор Адриан Хилл, который возглавляет группу ученых, разработавших вакцину.

Препарат ChAdOx1 nCoV-19 разработали исследователи Оксфордского университета. Известно, что вакцину уже запустили в производство на семи заводах страны, также некоторые производства Европы, Индии и Китая начали создавать такое же лекарство.

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика. Хотя в некоторых странах с большим количеством зараженных ситуация и улучшается. Об этом в Женеве заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщала "Страна", американка Дженнифер Аллер, ставшая первым человеком в мире, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала о своих ощущениях после прививки. По ее словам, особо неприятных последствий она не почувствовала.