В Житомирской области во время лесных пожаров огонь подступил к пяти населенным пунктам. В результате этого сгорели 39 частных домов. Пожарные смогли спасли более 45 построек, которым угрожала стихия.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"Во время пожаров в экосистемах в Житомирской области огонь распространился на два населенных пункта - села Острова, Личманы, и три хутора Средняя, ​​Верхняя и Нижняя Рудня. Пожарным удалось спасти 45 дачных построек, 39 было уничтожено огнем. Кроме того, спасателям удалось ликвидировать огневую угрозу для жилых домов шести населенных пунктах в пгт. Первомайское и селах Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец", - сообщили в МВД.

В Житомирской области к тушениям пожаров привлечены 655 пожарных и 108 единиц техники.

Ранее "Страна" писала, что из эпицентра природных пожаров в Житомирской области эвакуировали уже более 50 местных жителей. Часть жителей сгоревших сел в Овручском районе переселили в соседние населенные пункты.

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