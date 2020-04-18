В Украине уже более двух недель в зоне ЧАЭС пылают масштабные пожары. Пока жители Киева и близлежащих регионов страдают от критического загрязнения воздуха, пожарные проходят серьезные испытания на передовой борьбы с огнем.

"Страна" публикует видео того, как спасатели прорываются сквозь огненный коридор.

Напомним, что из Овручского района Житомирской области подстрадавшие от пожара люди были эвакуированы в соседние населенные пункты. Дотла сгорело и село, в который из-за угрозы конца света из городов переехали староверы.

Ранее мы писали, что в Украине государственную систему профилактики пожаров и их ликвидации развалили при премьере Арсении Яценюке и экс-руководителе ГосЧС Зоряне Шкиряке, поэтому вокруг Киева уже который день не могут потушить лесные пожары.