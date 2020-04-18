Королева Британии Елизавета II приказала отказаться от классического празднование ее дня рождения с применением салютов, так как в условиях пандемии коронавируса это неуместно.

Об этом сообщает Sky News.

Так, Ее Величество попросила не устраивать салюты в честь ее 94-летия. это первый подобный случай за 68 лет правления британской королевы. Однако будет действовать протокол о поднятии флагов в честь дня рождения монарха. В свою очередь, Букингемский дворец не ожидает, что соблюдать протокол получится у всех. Также рекомендуется соблюдать дистанцию и думать, в первую очередь, о собственной безопасности.

Ранее стало известно, что ежегодный парад в честь дня рождения Елизаветы II Trooping Of The Colour пройдет в необычном виде.

Напомним, в Великобритании королева Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Ее обращение стало всего четвертым в истории, когда британская королева выступает с экстренным обращением к подданным. Она обратилась к гражданам с призывом сохранять чувство юмора, самодисциплину и сочувствие к ближнему, которые помогут справится в "непростое время". Королева напомнила об уроках и жертвах Второй мировой войны и сравнила их с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", королева Великобритании Елизавета II, чей сын недавно переболел коронавирусом, выступила с обращением к своим подданным по случаю Пасхи. Монарх заявила, что в это сложное время пандемии коронавируса "Пасха нам сейчас нужна как никогда".