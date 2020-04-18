К вечеру 18 апреля Киев спустился с первой строчки в антирейтинге городов, где самый грязный воздух в мире. В такой список украинская столица попала после того, как пожары в Житомирской области принесли в город дым и гарь и норма вредных веществ в воздухе стала намного выше нормы.

Об улучшении ситуации говорят показатели мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Так, по состоянию на 16:26 индекс загрязнения воздуха Киева составляет 151 единицу. Это все еще характеризуется как опасный уровень, однако теперь Киев является третьим по уровню загрязнения воздуха, а не первым.

На первом месте город Янгон в Мьянме (156 баллов), на втором - Джакарта, Индонезия (155). А в китайском Шанхае индекс загрязнения воздуха составляет только 105 единиц.

На 12:44 субботы, согласно мировому рейтингу по индексу качества воздуха QIAir, Киев был самым грязным городом мира с индексом загрязнения 316 единиц.

Ранее "Страна" писала, что в ходе отмывания улиц от гари из-за пожаров под Чернобылем и в Житомирской области коммунальные службы столицы использовали более двух кубических метров воды.

Также мы рассказывали, что киевские власти в связи с распространением гари советовали ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять. Также важно проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха и увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.