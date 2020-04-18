В Днепре полиция возбудила уголовное производство после того, как поступил звонок о массовом скоплении людей в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской области на странице в Facebook.

"17 апреля около 19.30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей внутри Свято-Троицкого кафедрального собора на площади Троицкой в Днепре. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции", - указано в сообщении.

По итогам проверки факта скопления верующих было открыто уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 325 УК Украины о нарушении санитарных норм и предотвращении инфекционных болезней. Сейчас следствие продолжается.

Чтобы минимизировать количество нарушителей карантина на Пасху, к украинцам обратился глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Не стоит испытывать судьбу, подвергая друг друга опасности. Особенно учитывая ежедневно растущие статистические данные по заболеваемости Covid-19 и количество смертей от него. Задача полиции - не просто контролировать соблюдение закона, но и в сотрудничестве со всеми государственными органами обеспечивать сохранение жизни и здоровья граждан. Моя позиция в этом вопросе четкая и принципиальная: если не будет соблюден установленный законом карантин, полиция будет действовать жестко в рамках своей компетенции", - заявил он.

Напомним, если на улицах Украины в пасхальное воскресенье будет замечено аномально большое количество людей, полиция привлечет силы специального назначения. Больше всего украинцев пытаются попасть в церкви, несмотря на карантин, в западной части страны, поэтому волну нарушений на Пасху ожидают именно там. На данный момент соблюдение карантина контролирует около 30 тысяч полицейских.

Как сообщала "Страна", во время Пасхальных праздников, которые в этом году пришлись на карантин, следить за общественным правопорядком у храмов будут около 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Также "Страна" писала, что с субботы, 18 апреля, в Киеве ограничат доступ к городским кладбищам, исключения будут делать только для проведения похорон - при условии соблюдения карантинных норм.