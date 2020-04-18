Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины показала видео пожаров в Чернобыльской зоне вслед за картой распространения огня, которая была опубликована спасателями из ЕС.

Видео показывает ситуацию по состоянию на утро субботы, 18 апреля. Видеозапись была опубликована на странице ГСЧС в Facebook.

На видео показан процесс облета Чернобыльской области утром 18 апреля.

Отметим, что горит не сам лес, а лесная подстилка из сухой прошлогодней травы, камышей и тому подобное. Верховые пожары случаются редко и только в случае сильных порывов ветра, так что на видео с вертолета не заметно активного процесса горения. На кадрах есть выгоревшая земля и дым, но основной огонь не заметен с такого большого расстояния.

Ранее "Страна" писала, что экс-глава ГосЧС назвал условие, при котором пожары в Чернобыльской зоне будут угрожать ядерным захоронениям.

Также мы рассказывали, что появилось видео масштабных пожаров в Житомирской области, гарь от которых ветром принесло в Киев.

Так же мы в материале "Проклятье пяти областей" выяснили, почему в Украине горят леса, а Киев накрывает гарь и что с этим делать.