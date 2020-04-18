В городке Кемаман, на северо-востоке Малайзии, появился "призрак", который держит в страхе население и призывает людей не покидать свои дома в разгар пандемии, наглядно демонстрируя, к чему может привести такое безрассудство.

Об этом сообщает The Straits Times.

Организовал необычный перформанс местный житель Мухаммад Урабиль Алиас. Таким образом он решил предупреждать население о рисках, которых их подстерегают вне собственного жилища. Речь идет о смертности от коронавируса. Когда Алиас узнал о показателях выживаемости, он решил надеть белый балахон, пугающую маску и бегать за нарушителями карантина по улицам.

"Теперь, прежде чем выйти, они перепроверяют, есть ли на улице призрак или нет", - отметил он, рассказывая, как от него убегают подростки и возвращаются в свои дома.

Несмотря на запугивание населения, местная полиция поддерживает методы "привидения", так как метод действительно помогает частично сдержать массовые скопления людей.

Напомним, владелец ритуальной компании "Вечность" устроил во Львовской области акцию "Дома лучше, чем в гробу". Он проехался по городам Трускавец, Стебник и Дрогобыч на грузовике с гробом на кузове, чтобы убедить сограждан соблюдать самоизоляцию.

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