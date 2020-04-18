Днем в субботу, 18 апреля, Киево-Печерскую Лавру оцепили правоохранители, заехать машиной на территорию храма теперь невозможно. Хотя пешком проходить разрешают.

Об этом сообщает журналист "Страны".

Так, при въезде выстроили отряд правоохранителей, которые препятствуют движению машин. У центрального входа дежурит несколько полицейских. Все они в масках. Однако только двое в специальных защитных костюмах.

Фото: Страна

Напомним, "Страна" писала, что за сутки коронавирусом в Киево-Печерской Лавре заболели 26 украинцев.

Кроме того, сообщалось, что делегация УПЦ сегодня доставит Благодатный огонь в Украину, после чего каждый верующий сможет зажечь от него лампаду в Свято-Воскресенском храме, который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру.