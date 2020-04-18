Делегация Украинской православной церкви везет из Иерусалима Благодатный огонь, который сошел в субботу перед Пасхой, 18 апреля в храме Гроба Господня. Схождение огня из-за пандемии коронавируса в мире прошло без паломников со всего мира. Кроме того, это проходило с ограниченным количеством участников.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

"В состав официальной делегации УПЦ, которую возглавил глава Административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Барышевский Виктор (Коцаба), вошли епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук), генеральный директор компании " Смарт-Холдинг" Алексей Пертин", - сообщает Центр информации УПЦ.

После схождения Благодатного огня была зажжена лампада, которую представители Иерусалимской патриархии в сопровождении полиции доставили в аэропорт Бен-Гурион. Они передали лампадку официальной делегации УПЦ. Делегация не сходила с борта самолета для того, чтобы соблюдать карантинные меры Израиля.

Сразу после прибытия в аэропорт "Борисполь" Благодатный огонь доставят в Свято-Воскресенский (Афганский) храм. Там его получат представители епархий УПЦ и отвезут в храмы по всей Украине.

Ранее "Страна" писала, что УПЦ рассказали, где украинцы смогут сегодня получить Благодатный огонь.

Также мы рассказывали, что в МВД прогнозируют новую вспышку коронавируса, если на Пасху в церковь пойдут хотя бы 750 тысяч украинцев.