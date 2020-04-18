Пляжный сезон в Турции откроют к концу мая, сразу после того, как число заболевших коронавирусом пойдет на спад.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает NTV.

"Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение", - заявил он.

Он отметил, что первым на турецкие курорты приедут туристы из Азии, которые, как считает министр, первыми оправились от коронавируса.

Отметим, что начале апреля Институт статистики Турции (TUIK) опубликовал данные, согласно которым доходы страны от туризма в 2019 году составили 34 млрд 520 млн 332 тыс. долларов. Между тем, институт ожидает, что число туристов в 2020 году сократится на 80 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал "Повестка дня Турции".

Уточняется, что в прошлом году Турцию посетили 51,7 млн туристов (из январских данных TUIK). В этом году ожидается 10 млн 340 тысяч туристов. Если рассчитывать доход (пропорционально снижению количества туристов), тогда Турция в этом году может заработать 6 млрд 904 млн 66 тыс. 400 долларов, потерять - около 28 млрд долларов.

Напомним, в Турции за последние сутки от коронавируса умерло рекордное количество пациентов - 115 человек. По словам главы Минздрава Турции, сохраняется тенденция роста случаев заболевания, смертности и количества пациентов в тяжелом состоянии, которые нуждаются в лечении при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщала "Страна", количество зараженных коронавирусом в Турции выросло на более чем четыре тысячи граждан. Еще более сотни скончались за последние сутки. Всего в стране болеет коронавирусом 65 111 человек, из них 4 062 гражданина обнаружили у себя болезнь в течении последних суток.