Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Житомирской области удалось потушить 15 очагов возгораний.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Причина загрязнения воздуха вокруг Киева - пожары в Житомирской области. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано 6, локализовано 5, на 4 работаем", - говорится в сообщении.

Аваков также уточнил, что для ликвидации пожаров было привлечено три самолета, пожарный поезд, 100 единиц техники и около шести сотен спасателей.

Карта возгораний. Фото: twitter.com/AvakovArsen

Напомним, ранее "Страна" публиковала интервью бывшего руководителя Госслужбы по чревычайным ситуациям, который рассказал о причинах того, почему пожары до сих пор не удается потушить и кто в этом виноват.

Как сообщала "Страна", в пятницу и субботу накануне Пасхи воздух Киева стал самым грязным в мире. Индекс загрязненности достиг 344 баллов.