Как киевские храмы готовятся к празднованию Пасхи в условиях карантина. Фото
Как киевские храмы готовятся к празднованию Пасхи в условиях карантина. Фото "Страны"

В храмах Украины идут последние приготовления к Светлому Христовому воскресенью. В церквях готовятся проводить службу за закрытыми дверьми, а вот освящать яства прихожан готовятся с соблюдением необходимой дистанции.

"Страна" посетила некоторые храмы Киева и Киевской области и увидела как карантин и коронавирус изменил привычные традиции праздника с освящением куличей и всеобщим молебном.

Церковь в Броварах 

Во многих храмах Киевской области стали помечать мелом места для прихожан, чтоб соблюдалась дистанция в полтора метра. Как это сделали, например, в одной из центральных церквей Броваров, где на асфальте у храма появилась специальная разметка в виде квадратов. Церковь в Броварах открыта для прихожан, людей здесь мало. Служба начинается в 23:00.

церковь в Броварах накануне Пасхи

Также для освящения куличей прихожан на улицу вынесли стол. 

 стол для куличей в церковь в Броварах накануне Пасхи

В самом помещении церкви может находится только один человек. Один выходит, другой заходит.

Выдубический монастырь

Двери Выдубического монастыря открыты, но внутри - пусто. Здесь пасхальную службу начнут в полночь. 

Выдубический монастырь накануне Пасхи

У иконы Спасителя положили платок, чтобы после молитвы и приложения к ней, вытереть образ.

платок у иконы Иисуса Христа в Выдубическом монастыре

На входе в храм есть сообщение, что "возможности дезинфекции рук".

дезинфекция рук в храмах

Свято-Михайловская церковь

В Свято-Михайловской церкви людей тоже мало, священники - без масок, а двери - открыты для прихожан. Люди уже несут в храм куличи на освящение. Пускают внутрь по одному-двум.

Свято-Михайловская церковь

Свято-Михайловская церковь

Свято-Михайловская церковь

Свято-Ильинская церковь на Подоле

В Свято-Ильинской церкви на Подоле людей с утра и днем не было. Внутри царит предпраздничная суета. Здесь готовятся к празднованию Пасхи. На вопрос, как будет проходить служба, отвечают коротко: "Посмотрим. По обстоятельствам. От людей. Если много будет - на улице. Если мало, будем как-то что-то по ходу дела решать".

Двери открыты, у входа - средства для дезинфекции. 

Людей немного. У ворот патрулирует полиция. Корреспондент "Страны" стал свидетелем диалога между полицейскими и священником.

Полиция интересуется какие планы на вечер. И как церковь намерена встречать прихожан. Священник объясняет: "Служить, конечно, будем за закрытыми дверями. А то, как порядок будет происходить на улице, рассчитываем, конечно, и на вашу помощь. Когда закончится служба, мы откроем храм. Пускать будем по двое. Один зашёл, поставил свечку, вышел. Думаю, все будет хорошо".

Свято-Ильинская церковь

Свято-Феодосиевский монастырь

Свято-Феодосиевский монастырь пуст. Но двери открыты. 

Свято-Феодосиевский монастырь

А вот инструкция на входе в монастырь.

киевские храмы накануне Пасхи

Вот такая инструкция о Covid-19 размещена на входе в монастырь: 

инструкция о коронавирусе

инструкция церквей про коронавирус

инструкция про коронавирус

инструкция о коронавирусе

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерскую лавру оцепили. На входе усиленный патруль полиции. Заезжать нельзя, но пешком гулять по территории можно. 

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра

Вот так выглядит центральный вход в Лавру.

Киево-Печерская лавра

Церковь Спаса на Берестове

А вот эта церковь полностью закрыта. С сообщением о карантинных ограничениях.

Церковь Спаса на Берестове

Церковь Спаса на Берестове

Напомним, "Страна" писала о том, где смотреть богослужения на Пасху онлайн.

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