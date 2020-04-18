В ходе отмывания улиц от гари из-за пожаров под Чернобылем и в Житомирской области коммунальные службы столицы использовали более двух кубических метров воды.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

"Дорожники не прекращают усиленно мыть улицы. За минувшие сутки использовали 2 340 кубических метров воды", - указано в сообщении.

Напомним, причину того, что ГСЧС так долго не может потушить лесные пожары в Чернобыльской зоне видят в развале этой службы. По словам источника в ГСЧС, в результате реформ - структура развалена, и техники нет. Поэтому пожары "просто тупо нечем тушить".

Также сообщалось, что от осадков опасного уровня загрязнения воздуха киевские улицы уже отмывает спецтехника. К задымленности в украинской столице привели пожары в лесах около Чернобыльской АЭС, но радиационный фон в городе и области в норме.