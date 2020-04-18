Украинцам показали масштаб пожаров в Житомирской области, из-за которых в Киеве фиксируется ухудшение качества воздуха.

Соответствующее видео опубликовано на странице Persona.LIVE в Facebook.

"Житомирская область. Горят села…" – говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно сильное задымление и горящие дома.

"Смотрите, люди добрые, что делается. Дома горят полным ходом. Все горит, все стреляет. Никому ничего не нужно. Склад, магазин вначале села. Все горит", - говорит автор видео.

Видео: facebook.com/LIVEpersons

Напомним, по состоянию на субботу, 18 апреля, в Украине продолжают тушить сухую траву и лесную подстилку в Житомирской области и Чернобыле. Задействованы больше тысячи спасателей и несколько сотен единиц техники.

Также "Страна" писала, что в субботу, 18 апреля, индекс качества воздуха в Киеве по состоянию на 8:00 составил 246, опередив по загрязненности китайский Шэньян, американский Денвер, города Таиланда, Индонезии и Чили. А уже на 9:30 индекс подскочил до 344 баллов.