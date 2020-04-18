В Украине продолжают гореть леса в Чернобыле Киевской области. Очевидно, что после того, как украинские власти отчитались о решении проблемы, остались очаги тления, которые спустя время стали новыми очагами возгорания. Госслужба сработала не очень хорошо, пламя нужно было добивать, а спасателей - обеспечить едой и средствами защиты.

Об этом в интервью "Стране" рассказал экс-руководитель ГосЧС Сергей Бочковский.

По его словам, в условиях пожара нужно действовать по стандартному алгоритму: разбить зону возгорания на участки, поставить задачу перед каждым подразделением и каждым специалистом.

"Не перед всей ГосЧС, а перед каждым задействованным в ликвидации пожара человеком. С персональной ответственностью за выполнение. Штаб должен работать в круглосуточном режиме, и на каждый новый вызов должна быть молниеносная реакция. Нет универсальных рецептов, Нужно действовать по ситуации, просто включать голову и не быть безразличным", - рассказал он.

Но главное, что он советует сделать для начала - обеспечить спасателей едой, водой и средствами защиты.

"А не так, как это делается у нас - спасателей раз за три дня покормили супом, правда, извинились, что без мяса", - сказал Бочковский.

По его словам, спасатели из Черкасс, которых привлекли на тушение пожара, даже подняли бунт.

"Их не кормили (люди спасались тем, что доедали продукты, которые захватили из дома), не было воды. Пожарные смачивали губы болотной водой. Хотя, по всем нормам, если пожар длится больше двух часов, спасатели должны быть обеспечены горячим питанием, водой и всем необходимым.

Но страшнее всего то, что уже есть конкретные случаи, когда из-за безалаберной организации спасатели оказывались в огненной ловушке и прорывались на пожарных машинах сквозь пламя. Была реальная угроза жизни людей из-за того, что "начальник не туда послал", - рассказывает экс-глава Госслужбы по ЧС.

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. Полицейским удалось задержать мужчину, устроившего поджог в Чернобыле, видео масштабов ЧП показали с высоты птичьего полета.