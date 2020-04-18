В субботу, 18 апреля, в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Об этом свидетельствует трасляция из собора.

Верующие считают схождение Благодатного огня самым главным из чудес. Ежегодно в этот день в храм Гроба Господня – место погребения Иисуса Христа после распятия – входит процессия иерархов разных конфессий. Сначала они обходят памятные места в храме, связанные со Спасителем. Потом патриархи раздеваются до подрясников и входят в кувуклию - гробницу в скале, где их запечатывают. Свет в храме выключается.

Напомним, в субботу, 18 апреля, ряд СМИ распространил информацию о том, что коронавирус обнаружен у Предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. В Церкви это уже опровергли.

Как сообщала "Страна", в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что соблюдать правила карантина и оставаться дома даже на Пасху - это самый быстрый способ остановить распространение коронавируса. И призвали попытаться убедить близких, которые собираются сходить в церковь, не делать этого.