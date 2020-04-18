В Украине до сих пор не удалось ликвидировать пожары, которые вспыхнули еще 4 апреля в Чернобыльской зоне, а эксперты уже говорят от возможной новой проблеме. Дамбы в Киевской области могут не выдержать, в случае прорыва затопит полгорода.

Об этом в интервью "Стране" рассказал экс-руководителем Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.

По его словам, уже пять лет не выполнялись предписания Госслужбы и не проводились проверки. Если сейчас ничего не предпринять, то столицу ждет новая чрезвычайная ситуация - прорвет дамбы и значительная часть области уйдет под воду.

"Просеки, минерализованные полосы, пожарные водоемы - все это входит в обязанности Госслужбы и ранее ГСЧС. Раньше систематически проверялось выполнение этих мероприятий. Но уже пять лет на проверки действует мораторий, который ввел Кабмин Яценюка. Считаю, что Яценюк - первый, кто должен нести ответственность за все, что сейчас происходит. После ликвидации пожаров, нужно провести тщательное расследование и наказать виновных. Чтобы это закончилось не публикациями в соцсетях, а реальными решениями по конкретным людям. Иначе нас ждет еще не одна чрезвычайная ситуация. Дамбы на подходе. Там тоже все пустили на самотек, а проблема есть. Пол-Киева и области может в случае ЧП попросту уйти под воду" - рассказал Бочковкий.

По состоянию на субботу, 18 апреля, в Украине продолжают тушить сухую траву и лесную подстилку в Житомирской области и Чернобыле. Задействованы больше тысячи спасателей и несколько сотен единиц техники.

Напомним, из-за масштабного пожара в воздухе Киева превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения. Власти советуют не выходить на улицу и не открывать окна.