Польское правительство решило продлить легальное пребывание в стране украинцев, которые используют биометрические паспорта. Это касается только тех граждан, срок действия документов которых закончился во время объявленного страной карантина - с 14 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, 17 апреля вступил в силу закон, который позволит находиться в стране украинцам легально 30 дней после того, как эпидемия закончится. Подавать заявление на временный вид на жительство теперь не нужно.

Напомним, министр социальных активов Польши Яцек Сасин заявил, что с понедельника, 20 апреля, власть отменит карантинные ограничения из-за коронавируса на прогулки в парках. В то же время об открытии школ пока речи не идет.

Ранее мы писали, что Польша продлила тотальный карантин до мая и ввела обязательный масочный режим.