В Украине государственную систему профилактики пожаров и их ликвидации развалили при премьере Арсении Яценюке и экс-руководителе ГосЧС Зоряне Шкиряке, поэтому вокруг Киева не могут потушить пожары.

Об этом в интервью "Стране" рассказал экс-руководитель ГосЧС Сергей Бочковский.

По словам Бочковского, катастрофа в системе ГосЧС началась задолго до сегодняшних событий с лесными пожарами в Чернобыле и Житомирской области, которые буквально обступили столицу, превратив воздух в самый грязный во всем мире.

Бочковский рассказал, что причина грязного киевского воздуха - в пожарах, которые взяли в кольцо Киев.

"Есть сразу несколько источников возгорания — зона отчуждения, Житомирская, Киевская области. Плюс — северо-западный ветер, который понес весь этот смог на столицу. Но если копнуть глубже, это не проблема, а скорее, следствие. За последние годы была полностью разрушена государственная система профилактики пожаров и их ликвидации. Сейчас мы пожинаем плоды ноу-хау от Кабмина Яценюка — моратория на проверки и ликвидации пожарной службы. Такой роскоши себе не может позволить ни одно государство. А мы смогли. Мало того, что ликвидировали стратегические службы, так еще и отменили десятки нормативных документов, которые создавались годами. Теперь все это нужно создавать фактически с нуля", - сообщил Бочковский.

"По Госслужбе за последние годы прошлись таким катком реформы, что от нее мало что осталось. Растеряли главный актив — людей. Генеральские погоны получили мальчики, подбиравшие окурки за Шкиряком (Зорян Шкиряк был в 2015 году назначен руководителем ГСЧС - Ред.) и те, кто видел пожары только на картинках. Многих уникальных специалистов попросту "ушли", - сказал в интервью Бочковский.

Напомним, в воздухе Киева превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения, мэр Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам сидеть дома.