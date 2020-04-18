За границей 17 апреля от коронавируса скончался еще один украинец, его пол и возраст, а также город, где это произошло, не называются. Всего за границей умерли 7 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

При этом 151 украинец сейчас лечится от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии – 121. Кроме того, в Чехии – 6, в Испании – 5, в Германии – 4, в Австрии – 3, в США – 2, в Швеции, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в России, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Португалии, на Мальте – по одному.

Ранее четверо украинцев умерли в Италии, и по одному – во Франции и США.

В университете Хопкинса сообщают, что количество умерших от коронавируса людей на планете уже превысило 150 тысяч.

В Италии от Covid-19 за сутки 16 апреля умерли более пятисот человек и заболели четыре тысячи.

Напомним, во Франции от коронавируса скончались почти 19 тысяч человек, число больных продолжает расти.