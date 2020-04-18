В Национальной академии наук считают, что пик смертности от коронавируса в Украине наступит в период после нового всплеска заболеваний - с 3 по 8 мая.

Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований, опубликованные на сайте академии 17 апреля.

Ученые убеждены, что после достижения пика заболеваемости количество новых случаев инфицирования будет снижаться до конца мая.

"Если будут продлены карантинные мероприятия в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных исходов – на 3-8 мая", - говорится в сообщении.

Во время вычислений считалось, что карантинные мероприятия не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине.

Как сообщала "Страна", количество новых случаев коронавируса в Украине продолжает расти. На утро 17 апреля было зафиксировано 5106 человек, зараженных Covid-19.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне Пасхи сообщил, что Украина не достигла пика эпидемии коронавируса.