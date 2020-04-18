В Украине создали специального робота-полицейского, который сможет бороться с агрессивно настроенными демонстрантами и хулиганами. Проект был разработан на базе платформы "Скорпион".

Об этом сообщает Лига оборонных предприятий.

Так, робот оборудован специальным сеткометом, баллоном со слезоточивым газом, стробоскоп-мигалкой, монитором для обращений, громкоговорителем, тепловизором, а также датчиками геолокации и видеокамерами.

"Роботизированная электрическая платформа "Робот-полицейский" предусматривает гибридное использование, и может управляться как непосредственно человеком, который стоит на платформе с помощью дистанционного и автономного управления", - говорится в сообщении.

Фото: ldc.org.ua

Напомним, недавно в сети активно обсуждали необычный документ, который появился на свет при испытаниях учебно-боевого самолета Як-130, разработанного в ОКБ имени Яковлева.

Ранее "Страна" сообщала, что японские мини-роботы прислали на Землю видео с астероида Рюгу.