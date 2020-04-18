В Киеве в последнее время стало очень много пожаров. Кроме того, что уже более двух недель спасатели не могут полностью ликвидировать огонь в Чернобыльских лесах, сегодня, 18 апреля, в Киеве вспыхнул новый пожар. На улице Заболотного загорелся МАФ "Салтовский мясокомбинат".

Соответствующее видео обнародовано на странице Facebook "Киев оперативный".

Информации о пострадавших пока нет, о причине возникновения возгорания также пока не известно.

Напомним, в пятницу, 17 апреля, в районе Харьковского массива в Киеве загорелся ресторан "Новая Земля".

Также мы писали, что из-за масштабного пожара в Чернобыльской Зоне, по данным замеров, воздух в Киеве находится на эстремально опасном уровне, на улице очень трудно дышать.