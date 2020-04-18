Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак вылечился от коронавируса, которым заразился в конце марта. Это подтвердили результаты ПЦР-тестов.

Об этом сообщает "112. Украина".

"Действительно, вчера я получил результаты ПЦР-тестов. И они, к счастью, оказались отрицательными. Поэтому можно сегодня сказать, что я этот вирус, эту болезнь победил", - сказал он.

Напомним, 30 марта в Запорожском областном совете заявили, что тест на коронавирус его главы показал положительный результат, в связи с чем Самардак решил взять больничный и самоизолироваться вместе с семьей.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро субботы, 18 апреля, в Украине зафиксировано уже 5106 случая заражения коронавирусом. Вчера количество зараженных было 4 662 случая. Всего же за сутки болезнь подхватили 444 человека.