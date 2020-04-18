В прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 миллиона граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть (750 тысяч людей - Ред.) из них, то Украина получит очередную вспышку коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

По словам директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, нужно сделать все, чтобы люди на Пасху оставались дома.

"Мы проводим переговоры с Советами церквей и просим призвать митрополитов не приходить на службу, а оставаться дома. Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - сказал Шевченко.

Также, по его словам, возле храмов в праздничные дни будут дежурить более 22 000 полицейских и нацгвардейцев.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал отмечать Пасху дома и не посещать храмы в связи с эпидемией коронавируса.

Также мы писали, что за минувшие сутки коронавирусом в Киево-Печерской Лавре заболели 26 украинцев.